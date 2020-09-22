Elazığ'da kaybolan kardeşlerin acı haberi yürekleri dağladı

Piknik yapmak ve sarımsak toplamak için gittikleri park alanında kaybolan kardeşlere 3 gün sonra ulaşıldı. Ekiplerin cansız bedenlerine ulaştığı kardeşlerin durumu otopsi raporundan sonra belli olacak.

Elazığ’da doğal gaz işleri uğraşan 2 kardeş, bir süre önce Elazığ’a Munzur parkına gelmişti. Burada piknik yapmak ve sarımsak toplamak için gelen kardeşlerden bir süre sonra haber alınamadı. Arama kurtarma ekiplerinin 3 gün boyunca yaptığı çalışma sonrası kardeşlerin cansız bedenine ulaştı.

Bir kardeş bulundukları yerden 750 metre ileride bulunurken diğeri 12 km uzaklıkta bulundu. Cenazeler otopsi yapılmak üzere Tunceli Devlet Hastanesi’ne götürüldü.