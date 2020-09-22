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Yerel Elazığ'da kaybolan kardeşlerin acı haberi yürekleri dağladı
Yerel

Elazığ'da kaybolan kardeşlerin acı haberi yürekleri dağladı

Tunceli’de Munzur Vadisi Milli Parkı içinde kaybolan ve kendilerinden haber alınamayan 2 kardeşin acı haberleri geldi.

Yeniakit Publisher
2020-09-22 19:01:00 -
Elazığ'da kaybolan kardeşlerin acı haberi yürekleri dağladı

Piknik yapmak ve sarımsak toplamak için gittikleri park alanında kaybolan kardeşlere 3 gün sonra ulaşıldı. Ekiplerin cansız bedenlerine ulaştığı kardeşlerin durumu otopsi raporundan sonra belli olacak.

Elazığ’da doğal gaz işleri uğraşan 2 kardeş, bir süre önce Elazığ’a Munzur parkına gelmişti. Burada piknik yapmak ve sarımsak toplamak için gelen kardeşlerden bir süre sonra haber alınamadı. Arama kurtarma ekiplerinin 3 gün boyunca yaptığı çalışma sonrası kardeşlerin cansız bedenine ulaştı.

Bir kardeş bulundukları yerden 750 metre ileride bulunurken diğeri 12 km uzaklıkta bulundu. Cenazeler otopsi yapılmak üzere Tunceli Devlet Hastanesi’ne götürüldü.

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