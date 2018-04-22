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Elazığ'da kamyonet ile otomobil çarpıştı: 7 yaralı

Elazığ'da meydana gelen trafik kazasında 7 kişi yaralandı.

22 Nisan 2018 Pazar 22:37
Elazığ'da kamyonet ile otomobil çarpıştı: 7 yaralı

Kaza, Elazığ-Diyarbakır karayolunun 8. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Suriye uyruklu olduğu öğrenilen Naim Ahmet idaresindeki 23 BM 450 plakalı kamyonet ile Sezer Karataş yönetimindeki 23 LN 261 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada 7 kişi yaralandı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda ambulans, UMKE, AFAD ve İtfaiye ekibi sevk edildi.

Kazada sıkışan bir yaralı AFAD ve İtfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Yaralılar ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.
Polis olayla ilgili inceleme yaptı.

Haber Tarihi: 22 Nisan 2018 Pazar 22:37
  1. Elazığ
  2. Diyarbakır
  3. elazığ
  4. kaza
  5. kamyonet

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