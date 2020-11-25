Elazığ'da "Kadına şiddete hayır" etkinliği

ELAZIĞ (AA) - Elazığ'da, "25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü" kapsamında etkinlik düzenlendi.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü iş birliğiyle bir alışveriş merkezinde kurulan stantta kadınlara bilgilendirici broşür dağıtıldı.

Standı ziyaret edenler, turuncu maske takıp, oluşturulan dilek ağacına yazdıkları notları astı.

Daha sonra eldivenli eller turuncu boyaya batırıldıktan sonra beyaz çantalara baskı tekniği uygulandı.

Etkinliğe katılan Vali Erkaya Yırık, kadına yönelik şiddete karşı farkındalık yaratmak istediklerini söyledi.

İçişleri Bakanlığı öncülüğünde ilgili bakanlıklar ile kadına yönelik şiddetle mücadele konusunda bir eylem planı hazırlandığını ifade eden Yırık, bu kapsamda farkındalık çalışmaları yapılacağını bildirdi.

Kurulan standa vatandaşların büyük ilgi gösterdiğini dile getiren Yırık, "Baş tacımız kadınlarımızın haklarını koruma amacını taşıyoruz. Kadına yönelik şiddete dur demek için tüm çalışmaları en iyi şekilde yürütüyoruz." dedi.

"İnsanlarımızın şiddeti kabul etmediğini biliyor, buna inanıyoruz. Kadına yönelik hiçbir şiddeti kabul etmiyoruz. Kadına yönelik şiddete hayır diyoruz." diyen Yırık, şiddete toplumun her kesimi ile hayır demeye devam edeceklerini aktardı.

Yırık, "Kadınlarımız ailelerinde, toplumda ve etkin olduğu her yerde herhangi bir şiddet ve taciz gibi sıkıntı yaşamaksızın hayatın içinde olabilmeli. Çünkü kadının olmadığı toplum çölleşmiş toprak gibidir. Her şey kadınla başlar." ifadelerini kullandı.



