  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Elazığ'da jandarma ekipleri Kovid-19 denetimlerini sürdürüyor
Aktüel

Elazığ'da jandarma ekipleri Kovid-19 denetimlerini sürdürüyor

Yeniakit Publisher
2020-09-14 10:07:49 -
Elazığ'da jandarma ekipleri Kovid-19 denetimlerini sürdürüyor

ELAZIĞ (AA) - Elazığ'da jandarma ekipleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında denetimlerini titizlikle sürdürüyor.

İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, İçişleri Bakanlığı genelgesi kapsamında "Sağlık için hepimiz için" sloganıyla kentte İl Umumi Hıfzısıhha Kurulunca alınan karar doğrultusunda Kovid-19 tedbirlerine uyulup uyulmadığını denetliyor.

Ekipler, sorumluluk bölgelerindeki yol kontrol noktalarında araçları durdurarak vatandaşlara, salgından korunmaları için Kovid-19 kurallarını hatırlatıyor.

Köy köy, mahalle mahalle gezip, denetim yapan ekipler, megafonla esnaf ve vatandaşlara çağrıda bulunarak sosyal mesafe, maske ve hijyen kuralları ile karantina tedbirlerine riayet etmelerini istiyor.

Denetimler sırasında Kovid-19 tedbirlerine uymayıp toplum sağlığını tehlikeye atan vatandaşlara ise idari para cezası uygulanıyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Avrupa ülkesinden gelen açıklama dünya gündemine bomba gibi düştü! Darbe yapacaklar
Dünya

Avrupa ülkesinden gelen açıklama dünya gündemine bomba gibi düştü! Darbe yapacaklar

Avrupa ülkesi Ukrayna’da dünya basınına bomba gibi düşen açıklama yapıldı. Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy’in darbe ile indirileceği söyle..
Teröristbaşı Gülen’den şok CHP itirafı
Gündem

Teröristbaşı Gülen’den şok CHP itirafı

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı ve AK Parti iktidarını her fırsatta FETÖ’nün siyasi ayağı olmakla suçlayan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve p..
Saymaz'ın Osmanlı hazımsızlığı! 'Suriye'nin canı cehenneme'
Gündem

Saymaz'ın Osmanlı hazımsızlığı! 'Suriye'nin canı cehenneme'

Katıldığı televizyon programında Türkiye'nin dış politikasını değerlendiren sözde gazeteci İsmail Saymaz, İsrail ve Mısır ile ilişki kurulma..
Satılık 2014 model Volkswagen Passat
Satılık 2014 model Volkswagen Passat

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı