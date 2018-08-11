Elazığ'da iş makinesi yamaçtan yuvarlandı: 1 kişi öldü

Kaza, Sivrice ilçesi Dedeyolu mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, karayollarından emekli iş makinesi operatörü Osman Özüdağ (70) Orman Bölge Müdürlüğü’ne ait ağaçlandırma bölgesinde yüklenici firma için iş makinesini kullanırken direksiyon başında kalp krizi geçirdi.Ardından iş makinesi yamaçtan yuvarlandı. Olay da operatör, hayatını kaybetti.

Jandarma ekiplerinin incelemesinin ardından operatörün cenazesi otopsi için Fırat Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı.