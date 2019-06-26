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Elazığ’da İpekböceği Yetiştiriciliği için önemli adım

Elazığ’da ipekböceği yetiştiriciliği konusunda etkin bir çalışma ortamı sağlanması için İpekböceği Yetiştiriciliği İcra Komitesi kuruldu.

26 Haziran 2019 Çarşamba 14:26
Elazığ’da İpekböceği Yetiştiriciliği için önemli adım

Elazığ’da ipekböceği yetiştiriciliği konusunda etkin bir çalışma ortamı sağlanması için İpekböceği Yetiştiriciliği İcra Komitesi kuruldu.


Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası (Elazığ TSO)öncülüğündeipekböceği yetiştiriciliği konusunda önemli bir adım atıldı. Kentte ipekböceği yetiştiriciliği konusunda etkin bir çalışma ortamı sağlanması ve sistematik bir yetiştiricilik anlayışının kazandırılması için İcra Komitesi oluşturuldu. 10 kişiden oluşan komitenin başkanı Fırat ÜniversitesiKeban Meslek Yüksekokulu Öğretim Üyesi Mustafa Yüce oldu.


Tüm paydaşlar ile hareket ederek ipekböcekçiliği yetiştiriciliği ile ilgili önemli çalışmalar yapacaklarını belirten Elazığ TSO Başkanı Asilhan Arslan, “Bugün üreticilerimizin gönüllü olarak aramızda olmalarını görmek bizleri ayrıca mutlu etmiştir. İpekböceği yetiştiriciliği konusunda Koza Birlik ile yapılacak 2 yada 3 yıllık bir anlaşma, imzalanacak sözleşme ile ipekböceği yetiştiriciliği konusunda ülkede söz sahibi olan bu önemli birliğin bilgi birikim ve deneyiminden istifade ederek şehrimizde iyi bir modelin hayata geçirileceğinden yana hiçbir şüphemiz yoktur. Dut yetiştiriciliği ve beraberinde yapılacak olan ipekböceği yetiştiriciliği şehrimize ekonomik anlamda bir katkı da sağlayacak. Dünyanın en pahalı kumaşı olarak bilinen ipeğin ürün olarak piyasaya sunulmasına kadar izlenen süreçte ilimizin söz sahibi olması için icra komitesi üyelerinin özverili çalışmaları ile amaca ulaşılacağı kanaatindeyim”dedi.


İpekböceği yetiştiriciliği anlamında yapılacak olan çalışmaların her aşamasında destek vermeye hazır olduklarını aktaranTarım ve Orman İl Müdürü Turan Karahan isekente katma değer sağlayacak olan çalışmayı önemsediklerini ifade etti.


Elazığ TSO toplantı salonunda düzenlenen toplantıya,Elazığ TSO Başkanı Asilhan Arslan, Tarım ve Ormanİl Müdürü Turan Karahan, Su Ürünleri Mühendisi Safiye Yıldız Gün, FÜ Keban Meslek Yüksekokulu Öğretim Üyesi Mustafa Yüce, STK Dönem Sözcüsü Prof.Dr. Kenan Peker,El Sanatları Eğitim Merkezi Müdürü Haydar Aktar, TSO Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Ayşegül Metin, yönetim kurulu üyeleri, ipekböceği yetiştiricileri ve oda üyeleri katıldı.

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Haber Tarihi: 26 Haziran 2019 Çarşamba 14:26
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