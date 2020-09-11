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Aktüel Elazığ'da inşaatta üzerine demir kalıp düşen işçi öldü
Aktüel

Elazığ'da inşaatta üzerine demir kalıp düşen işçi öldü

Yeniakit Publisher
2020-09-11 20:29:23 -
Elazığ'da inşaatta üzerine demir kalıp düşen işçi öldü

ELAZIĞ (AA) - Elazığ'da, şantiyede üzerine demir kalıp düşen işçi hayatını kaybetti.

Güney Çevre Yolu'ndaki konut şantiyesinde çalışan işçi Mustafa Türk'ün üzerine demir kalıp düştü.

Diğer işçilerin haber vermesi üzerine olay yerine jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin ve işçilerin yardımıyla demir kalıp kaldırılırken, Türk'ün olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Türk'ün cesedi savcının olay yerinde yaptığı incelemenin ardından Fırat Üniversitesi Hastanesi morguna gönderildi.


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