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Yerel Elazığ'da horoz dövüşü operasyonu
Yerel

Elazığ'da horoz dövüşü operasyonu

Elazığ'da horoz dövüştüren 24 kişi suçüstü yakalandı.

Yeniakit Publisher
2021-03-30 15:19:00 -
Elazığ'da horoz dövüşü operasyonu

İl Emniyet Müdürlüğü ve Doğa Koruma ve Milli Parklar Elazığ Şube Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinde metruk bir binada horoz dövüşü yapıldığı ihbarı üzerine adrese operasyon düzenledi.

Operasyonda, horoz dövüştüren 24 şüpheli suçüstü yakalandı.

Şüpheliler hakkında Hayvanları Koruma Kanunu kapsamında cezai işlem uygulandı.

Mekanda bulunan horozlar, Doğa Koruma ve Milli Parklar Elazığ Şube Müdürlüğünce koruma altına alındı.

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