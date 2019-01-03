Elazığ'da hayvanlar için doğaya 2 ton yem bırakıldı
Elazığ'da Doğa Koruma ve Milli Parklar Şubesi ekipleri, yaban hayvanları için yüksek kesimlere 1 ton buğday ve 1 ton kuru yem bıraktı.03 Ocak 2019 Perşembe 18:03
Elazığ'da kar yağışı nedeniyle yaban hayvanlarının aç kalmaması için Doğa Koruma ve Milli Parklar Şubesi ekipleri harekete geçti.
Ekipler, kent merkezi ile ilçelerdeki yüksek kesimlere yaban hayvanları için 1 ton buğday ve 1 ton kuru yem bıraktı. Yemleme çalışmasının önümüzdeki günlerde de devam edeceği belirtildi.
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