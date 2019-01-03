Elazığ'da hayvanlar için doğaya 2 ton yem bırakıldı

Elazığ'da kar yağışı nedeniyle yaban hayvanlarının aç kalmaması için Doğa Koruma ve Milli Parklar Şubesi ekipleri harekete geçti.

Ekipler, kent merkezi ile ilçelerdeki yüksek kesimlere yaban hayvanları için 1 ton buğday ve 1 ton kuru yem bıraktı. Yemleme çalışmasının önümüzdeki günlerde de devam edeceği belirtildi.