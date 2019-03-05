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Elazığ’da hayvancılığa destek veren yatırım

Yeni kurulan ‘Tarıma Dayalı İhtisas Besi OSB’ alanında incelemelerde bulunan Elazığ Valisi Çetin Oktay Kaldırım, hedeflerinin Elazığ'ı hayvancılık sektörü konusunda zirveye taşımak olduğunu belirtti.

05 Mart 2019 Salı 12:40
Elazığ’da hayvancılığa destek veren yatırım

 Veysi Erdoğan  Elazığ 

Elazığ Valisi Çetin Oktay Kaldırım, yeni kurulan ‘Tarıma Dayalı İhtisas Besi OSB’ alanında incelemelerde bulunarak yetkililerden bilgi aldı. Daha sonra merkeze bağlı Cevizdere ve Dereboğazı köylerini de ziyaret eden Vali Kaldırım köylerde de incelemelerde bulundu. Vali Kaldırım “Hedefimiz, Elazığ’ı hayvancılık sektörü konusunda zirveye çıkarmak” dedi. Vali Kaldırım, “Yaklaşık bir yıldır üzerinde çalıştığımız bir proje. İlimiz zaten bir dönem hayvancılıkta Türkiye’de  çok önemli bir merkez olmuş. Hayvansal üretimde ön plana çıkmış, ön sıralarda yer almış bir il. Şu anda da bu potansiyeli artırmak için tekrar eski konuma getirmek için tarım ve hayvancılıkta bir cazibe merkezi olması için Ticaret Sanayi Odası, Ticaret Borsası, Elazığ Belediyesi ve bütün paydaşlarımızla beraber çalışmalar yürütüyoruz. Yapacağımız alanın kapasitesi yaklaşık 13 bin 500 baş hayvan kapasiteli bir alan. Yoğun bir talep alıyoruz. İkinci ihtisas besi OSB ile ilgili de hazırlıklarımızı sürdürüyoruz. Bu konuda emeği geçen herkesi kutluyorum” diyerek sözlerini tamamladı.

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Haber Tarihi: 05 Mart 2019 Salı 12:40
  1. Elazığ Valisi Çetin Oktay Kaldırım
  2. Tarıma Dayalı İhtisas Besi OSB
  3. Hayvancılık

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