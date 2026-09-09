Elazığ’da havaya ateş açan maganda yakalandı
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Elazığ’da havaya av tüfeğiyle ateş açan şahıs, polis ekipleri tarafından yakalandı.
Olay sabaha karşı İzzetpaşa Mahallesi Gazi Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre bir şahıs, av tüfeğiyle havaya ateş açtı. O anlar cep telefonu kamerasına yansırken, polis ekipleri çalışma başattı. Yapılan çalışma sonrasında şüpheli E.A. yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelinin işlemlerinin sürdüğü bildirildi.