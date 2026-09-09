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Yerel Elazığ’da havaya ateş açan maganda yakalandı
Yerel

Elazığ’da havaya ateş açan maganda yakalandı

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Elazığ’da havaya ateş açan maganda yakalandı

Elazığ’da havaya av tüfeğiyle ateş açan şahıs, polis ekipleri tarafından yakalandı.

Olay sabaha karşı İzzetpaşa Mahallesi Gazi Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre bir şahıs, av tüfeğiyle havaya ateş açtı. O anlar cep telefonu kamerasına yansırken, polis ekipleri çalışma başattı. Yapılan çalışma sonrasında şüpheli E.A. yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelinin işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

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