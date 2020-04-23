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Aktüel

Elazığ’da Gakkobüslü, mehteranlı 23 Nisan coşkusu

Elazığ’da Gakkobüs ismi verilen tur otobüsüyle mehter takımı eşliğinde 23 Nisan etkinliği düzenlendi.

2020-04-23 17:26:18 -
Elazığ’da Gakkobüslü, mehteranlı 23 Nisan coşkusu

Elazığ’da Gakkobüs ismi verilen tur otobüsüyle mehter takımı eşliğinde 23 Nisan etkinliği düzenlendi.


Ülke genelinde olduğu gibi Elazığ’da da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nın 100’üncü yılı kutlamaları yapılan farklı etkinliklere kutlandı. Bu kapsamda evden çıkamayan çocukların ayağına ise Elazığ Belediyesi tarafından hazırlanan Gakkobüs ismi verilen tur otobüsü gitti. Bayrakların dağıtıldığı mahalle mahalle konserlerin verildiği etkinlik renkli anlara sahne oldu.


Mehter Takımı tarafından üstü açık tur otobüsüyle şehrin dört bir yanında verilen konserle çocuklar kadar aileleri de eğlenceli vakit geçirdi.

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