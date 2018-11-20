Elazığ'da FETÖ'nün askeri mahrem yapılanmasına operasyon
Elazığ merkezli 10 ilde FETÖ/PDY'ye mahrem askeri yapılanmasına yönelik operasyonda 8 şüphelinin gözaltına alındığı bildirildi.20 Kasım 2018 Salı 22:19
Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma çerçevesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince, örgütün Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) içerisinde oluşturduğu mahrem yapılanmanın deşifre edilmesi amacıyla çalışma gerçekleştirildi.
Elazığ merkezli olarak Ankara, Kırşehir, İstanbul, Erzincan, Amasya, Edirne, İzmir, Şanlıurfa ve Kars'ta belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, 7'si muvazzaf ve 1'i meslekten ihraç edilmiş 8 astsubayı gözaltına aldı.
Zanlıların emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.
YORUM YAZ