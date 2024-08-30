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Yaşam Elazığ'da feci kaza!
Yaşam

Elazığ'da feci kaza!

Yeniakit Publisher
2024-08-30 22:47:00 -
Elazığ'da feci kaza!

Elazığ'ın Kovancılar ilçesinde otomobilin traktöre arkadan çarpması sonucu 5 kişi yaralandı.

A.T'nin kullandığı 23 K 1959 plakalı otomobil, Kovancılar-Tunceli kara yolunun Karınca köyü mevkisinde M.D. idaresindeki 23 K 0490 plakalı traktöre arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobil kara yoluna, traktör şarampole devrildi.

Kazada sürücüler ile otomobildeki 3 kişi yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

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