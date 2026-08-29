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Gündem Elazığ'da faciadan dönüldü: Kamyonet bahçeye uçtu
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Elazığ'da faciadan dönüldü: Kamyonet bahçeye uçtu

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Elazığ'da faciadan dönüldü: Kamyonet bahçeye uçtu

Elazığ’da kontrolünü kaybeden bir kamyonet bahçeye uçtu. Kazada bir kişi hafif yaralandı.

Kaza, Fevzi Çakmak Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsünün kontrolünden çıkan kamyonet, bir apartmanın bahçesine uçtu.

Kazada bir kişi hafif yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Bahçede kimsenin olmaması olası bir facianın önüne geçti.

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