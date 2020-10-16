  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Elazığ’da engellilere akülü araba ve tekerlekli sandalye desteği
Aktüel

Elazığ’da engellilere akülü araba ve tekerlekli sandalye desteği

Yeniakit Publisher
2020-10-16 18:33:18 -
Elazığ’da engellilere akülü araba ve tekerlekli sandalye desteği

ELAZIĞ (AA) - Elazığ’da "Engelleri Kaldırıyoruz Projesi" kapsamında 80 akülü araba ile 50 tekerlekli sandalye dağıtıldı.

Hollanda Türk Federasyonu, Umut Köprüsü Yardımlaşma Derneği, Türk İslam Kültür Vakfı, Ülkü Ocakları İl Başkanlığı iş birliğinde Elazığ ve ilçelerinde bulunan engelli vatandaşlar için "Engelleri Kaldırıyoruz" adlı proje hayata geçirildi.

Proje kapsamında hayırseverlerin desteğiyle alınan 80 akülü araç ve 50 tekerlekli sandalye dağıtımı için Gençlik Merkezi futbol sahasında tören düzenlendi.

Hollanda Türk Federasyon Başkanı Tahsin Çetinkaya, törende yaptığı konuşmada, engellilere karşı farkındalık oluşturmak için başlattıkları proje ile akülü araç temin ettiklerini söyledi.

Bu tür çalışmaları farklı illerde de sürdüreceklerini vurgulayan Çetinkaya, "Engelli kardeşlerimiz için getirmiş olduğumuz 80 akülü araba ve yetişkin tekerlekli sandalyeleri ihtiyaç sahiplerine ulaştıracağız. Bugüne kadar sayısız şekilde tekerlekli ve akülü sandalye ihtiyaç malzemeleri yardımlarıyla engelli vatandaşlarımıza destek olduk."

Elazığ Ülkü Ocakları İl Başkanı Mehmet Ali Çiçek de hayırseverler tarafından alınan araçları ailelere teslim etmenin mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

"Engelsiz Elazığ" sloganı ile engellilerin yüreğine dokunmaya devam edeceklerini ifade eden, Çiçek, "Salgın sebebiyle bu dağıtımımız iki aşamalı olarak bugün belli sayıda takdimler yapacağız. Daha sonra da diğer ailelere de bizatihi kendimiz ulaştıracağız."

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
TOGG'dan fiyat açıklaması
Ekonomi

TOGG'dan fiyat açıklaması

Türkiye'nin yerli otomobili TOGG'un sosyal medya hesabından "fiyatı belli" iddiaları üzerine açıklama yapıldı.
Uyanış Büyük Selçuklu 4. Bölüm 2. fragmanı yayınlandı
Medya

Uyanış Büyük Selçuklu 4. Bölüm 2. fragmanı yayınlandı

Her Pazartesi TRT1 ekranlarında izleyici karşısına çıkıyor. Peki, Uyanış: Büyük Selçuklu fragmanı yayınlandı! Uyanış: Büyük Selçuklu son böl..
Türkiye, Libya hamlesini duyurdu
Ekonomi

Türkiye, Libya hamlesini duyurdu

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Türk müteahhitlerin Libya'da yarım kalan projelerinin devam etmesini sağlayacak mutabakat zaptının yürürlüğe g..
Satılık 2015 model Renault Clio
Satılık 2015 model Renault Clio

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay