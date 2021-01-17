  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Elazığ'da deprem
Aktüel

Elazığ'da deprem

Elazığ'da 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Elazığ Valisi Yırık, deprem nedeniyle kentte bir olumsuzluğun yaşanmadığını bildirdi.

Yeniakit Publisher
2021-01-17 13:04:00 -
Elazığ'da deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), saat 12.24'te Elazığ'da 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi.

AFAD'dan yapılan açıklamada, Elazığ merkezde meydana gelen depremin, 17 kilometre derinlikte olduğu kaydedildi.

Vali Kırık: Olumsuzluk bulunmamaktadır

Elazığ Valisi Erkaya Yırık ise sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, saat 12.24'te Elazığ'da 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini hatırlattı.

Vatandaşlara geçmiş olsun dileğinde bulunan Yırık, "An itibarıyla bir olumsuzluk bulunmamaktadır. Allah ülkemizi ve milletimizi korusun." ifadelerini kullandı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Bölgede büyük tehlike! Füzeler ABD savaş gemilerinin yanında bitti, ‘Gizliliği gerekçe gösterip bilgi vermediler’
Dünya

Bölgede büyük tehlike! Füzeler ABD savaş gemilerinin yanında bitti, ‘Gizliliği gerekçe gösterip bilgi vermediler’

İran Silahlı Kuvvetleri tarafından ateşlenen en az iki füzenin Hint Okyanusu'nun kuzey bölgesindeki bir ABD savaş gemisinin 100 mil yakınına..
İBB Meclisi'nde CHP'yi susturan konuşma
Gündem

İBB Meclisi'nde CHP'yi susturan konuşma

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclis Üyesi Kübranur Uslu Meclis'te yaptığı konuşmada, CHP'nin geçmiş yıllardaki başörtü tutumuna tepk..
Fenerbahçe Mesut Özil'i resmen duyurdu! Transfer dudak uçuklattı
Spor

Fenerbahçe Mesut Özil'i resmen duyurdu! Transfer dudak uçuklattı

Fenerbahçe, yıldız futbolcu Mesut Özil'i kadrosuna kattı. Özil'in birkaç güne kadar İstanbul'a gelerek 3.5 yıllık sözleşmeyi imzalayacağı öğ..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay