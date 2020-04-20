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Elazığ'da dağ keçisi sürüsü fotokapanla görüntülendi

2020-04-20 17:46:31 -
Elazığ'da dağ keçisi sürüsü fotokapanla görüntülendi

ELAZIĞ (AA) - Elazığ'da yabani hayvanların yaşadığı kırsal alana yerleştirilen fotokapanlardan birine sürü halinde otlayan dağ keçileri yansıdı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Elazığ Şube Müdürlüğünce kaçak avcılığın önlenmesi ve biyolojik çeşitliliğin artırılması amacıyla yürütülen çalışmalar kapsamında ormanlık ve dağlık alanlara fotokapanlar yerleştiriliyor.

Bu fotokapanlardan biri, sürü halinde otlayan dağ keçilerini görüntüledi.

Doğal ortamındaki dağ keçileri güzel görüntüler oluşturdu.

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