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Aktüel

Elazığ'da çeşitli suçlardan aranan 16 kişi tutuklandı

Yeniakit Publisher
2020-07-10 19:52:16 -
Elazığ'da çeşitli suçlardan aranan 16 kişi tutuklandı

ELAZIĞ (AA) - Elazığ'da, asayiş uygulamasında gözaltına alınan 48 kişiden 16'si tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekiplerince, suçun önlenmesi, suça konu unsurların tespiti ve şüphelilerin yakalanması amacıyla yapılan asayiş uygulamasında çeşitli suçlardan aranan 48 kişi yakalandı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 16 zanlı çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, kayıp olarak aranan 7 kişi ailelerine teslim edildi, diğerlerinin ise işlemleri sürüyor.

Uygulamalarda, 8 ruhsatsız tabanca, 48 fişek, av tüfeği, 3 kesici alet, bir miktar esrar, eroin ve metamfetamin ele geçirildi.

Ayrıca, fuhuş yapıldığı belirlenen bir otel 30 gün, bir ikametgah ise 90 gün süreyle kapatıldı.

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