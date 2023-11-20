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Aktüel Elazığ’da! Bugüne kadar kimse görememişti: 'Çarpmayan elektrik' üretildi! Duyan kulaklarına inanamadı!
Aktüel

Elazığ’da! Bugüne kadar kimse görememişti: 'Çarpmayan elektrik' üretildi! Duyan kulaklarına inanamadı!

Yeniakit Publisher
2023-11-20 21:08:00 - 2023-11-20 21:25:46
Elazığ’da! Bugüne kadar kimse görememişti: 'Çarpmayan elektrik' üretildi! Duyan kulaklarına inanamadı!

Elâzığ’da bir ilke imza atıldı. Usta kaportacılar harekete geçti ve demirden elektrik üretti. Öyle bir elektrik üretimi geliştirdiler ki her hangi çarpmaya neden olmuyor.

Demirin demire sürtünmesi ile oluşan elektrik çarpmıyor.

Elazığ’lı işletme sahibi Suat Çılgın ve yanında çalışan Suriye uyruklu Salih usta bir yıldır üzerinde çalıştıkları projeyi tamamlayarak kendi iş yerlerinde kullanıma sundu.

İnsan sağlığına zarar vermeyen sistem, elektrikle çalışan tüm aletlerde kullanılabilme özelliğine sahip. Kısa devre yapmaması, çarpmaması ve güvenle her alanda kullanılabiliyor olması mühendisleri harekete geçirdi. 

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