Elazığ'da bir terörist yakalandı
Elazığ'da İl Jandarma Komutanlığı ekipleri terör örgütü PKK mensubu bir teröristi yakaladı.05 Ekim 2018 Cuma 16:46
Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, terörle mücadele kapsamında yapılan istihbarat çalışmaları neticesinde örgüt mensuplarını etkisiz hale getirmek amacıyla operasyon düzenledi.
Operasyonda, terör örgütü mensubu E.B. yakalandı.
Teröristin verdiği bilgi doğrultusunda arama ve tarama faaliyeti yürüten ekipler, piyade tüfeği, şarjör, mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirdi.
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