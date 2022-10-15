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Yerel Elazığ'da bir kişi oğlunun düğününde eşini tabancayla öldürdü, kızını yaraladı
Yerel

Elazığ'da bir kişi oğlunun düğününde eşini tabancayla öldürdü, kızını yaraladı

Elazığ'da bir kişi, oğlunun düğününde tartıştığı karısını tabancayla öldürdü, kızını yaraladı.

Yeniakit Publisher
2022-10-15 11:48:00 -
Elazığ'da bir kişi oğlunun düğününde eşini tabancayla öldürdü, kızını yaraladı

Elazığ'da bir kişi, oğlunun düğününde tartıştığı karısını tabancayla öldürdü, kızını yaraladı.

Doğukent Mahallesi'nde dün akşam bir düğün salonunda Yaşar U. ve eşi Yasemin U. arasında oğullarının düğününde henüz belirlenemeyen nedenle çıkan tartışma kavgaya dönüştü.

Kavgada, Yaşar U. tabancayla eşine ve kızına ateş etti. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

112 Acil Sağlık ekiplerince Fethi Sekin Şehir Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan anne Yasemin U. müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olaydan sonra kaçan zanlının yakalanmasına çalışılıyor.

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