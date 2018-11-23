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Elazığ'da binanın bodrum katında yangın

23 Kasım 2018 Cuma 17:46
Elazığ'da binanın bodrum katında yangın

ELAZIĞ (AA) - Elazığ'da bir binanın bodrum katında çıkan yangında 12 kişi dumandan etkilendi.

Alınan bilgiye bilgiye göre, Sürsürü Mahallesi Mustafa Cemiloğlu Caddesi'nde bir binanın bodrum katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Kısa sürede büyüyen yangının etkisiyle oluşan duman binanın içine ve dairelere yayıldı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda ambulans, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.

Yoğun dumanın etkisiyle binada mahsur kalan, aralarında yaşlıların da bulunduğu apartman sakinlerini itfaiye ekipleri kurtardı.

Dumandan etkilenen 6 kişi 112 Acil Servis ekiplerince kentteki hastanelere kaldırılırken, 6 kişiye ise ambulanslarda müdahale edildi.

Haber Tarihi: 23 Kasım 2018 Cuma 17:46
  1. Elazığ
  2. Yangın

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