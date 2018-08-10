Elazığ’da bıçaklı kavga: 3 kişi yaralandı

Olay, merkez İzzetpaşa Mahallesi Şehit İlhanlar Caddesi’nde bulunan bir iş yerinde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, bir grup, alacak verecek meselesi yüzünden iş yerine geldi. Şahıslar ve iş yerinde bulunanlar arasında tartışmanın ardından kavga çıktı.

Kavgada iş yeri sahibi, oğlu ve yeğeni bıçakla yaralandı. Olay sonrası şüpheliler kaçarken, çevredekilerin haber vermesi üzerine iş yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla Fırat Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı.

Şüphelilerin yakalanması için İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler çalışma başlattı.