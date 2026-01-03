  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Yerel Elazığ'da beyaz esaret: 3,5 yaşındaki çocuk için zamanla yarış!
Yerel

Elazığ'da beyaz esaret: 3,5 yaşındaki çocuk için zamanla yarış!

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Elazığ'da beyaz esaret: 3,5 yaşındaki çocuk için zamanla yarış!

Elazığ’ın Karakoçan ilçesinde dondurucu soğuklar ve yoğun kar yağışı, az kalsın bir faciaya yol açıyordu.

Elazığ’da rahatsızlanan 3,5 yaşındaki bir çocuğun ve kara saplanan ambulansın imdadına İl Özel İdaresi ekipleri yetişti.

Edinilen bilgiye göre, Karakoçan ilçesine bağlı Alayağmur köyü Zil mezrasında yaşayan 3,5 yaşındaki Lavin Şahin, yüksek ateş nedeniyle rahatsızlandı. Bunun üzerine mezaraya hareket eden ambulans ise kara saplandı. Ardından İl Özel İdaresi ekiplerinden yardım talep edildi. Talep üzerine bölgeye karla mücadele ekipleri sevk edildi. Ekipler önce ambulansı bulunduğu noktadan kurtarıldı ve minik Lavin, greyder ile ambulans taşındı. Yolların açılması ile minik kız çocuğu, Karakoçan Devlet Hastanesi götürüldü.

Mahalleye çığ düştü! 22 ev boşaltıldı
Mahalleye çığ düştü! 22 ev boşaltıldı

Gündem

Mahalleye çığ düştü! 22 ev boşaltıldı

Valilik duyurdu: Ağır tonajlı araç trafiğine kapatıldı
Valilik duyurdu: Ağır tonajlı araç trafiğine kapatıldı

Gündem

Valilik duyurdu: Ağır tonajlı araç trafiğine kapatıldı

Yoğun kar yağışı! İstanbul yönüne giden ağır tonajlı araçların geçişine izin verilmiyor
Yoğun kar yağışı! İstanbul yönüne giden ağır tonajlı araçların geçişine izin verilmiyor

Dünya

Yoğun kar yağışı! İstanbul yönüne giden ağır tonajlı araçların geçişine izin verilmiyor

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23