  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Deprem sonrası Ruslardan Türkiye'ye yaz tatili rezervasyonu konusunda flaş karar

Türkiye için saygı duruşunda bulunan AB liderlerinden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a mektup

Kahramanmaraş'ta yürek yakan görüntüler

Haluk Levent çağrı yaptı: Yarardan çok zararı olabiliyor

Starbucks, Netflix depreme kör ve sağır! Ünlü gazeteci ikiyüzlülüğe isyan etti!

Türk İHA'ları için müthiş özellik! 'Çok işe yarayacak' diyerek duyuruldu

Hatay'daki Çinli ekip, Türk ekiplerle birlikte enkazdan hamile kadını sağ olarak çıkardı! Çinliler olayı yayınladı!

Acı içinde dökülen sevinç gözyaşları

İspanyolları deprem bölgesinde şaşkına çeviren olay: Türkler buna izin vermiyor

Deprem bölgesindeki okullarda devam şartı! Bakan Özer tek tek canlı yayınında açıkladı! Yeni karar
Gündem Elazığ'da beşik gibi sallanan bina paniğe neden oldu
Gündem

Elazığ'da beşik gibi sallanan bina paniğe neden oldu

Elazığ'da beşik gibi sallanan bina paniğe neden oldu. O anlar vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı.

Yeniakit Publisher
2023-02-09 20:32:00 -
Elazığ'da beşik gibi sallanan bina paniğe neden oldu

Edinilen bilgiye göre, merkez Hürriyet Caddesi'nde bulunan 7 katlı apartman yaşanan 2 deprem sonrası tahliye edildi. Bina gün içerisinde sallanmaya başladı.

O anları gören vatandaşlar kaçışmaya başladı. Sallanma anı cep telefonu kamerasına yansıdı.

Binanın altında bulunan ve tahliye etmeyen iş yerlerinin ise eşyaları boşaltmaya başladığı öğrenildi. Belediye ve polis ekipleri bölgede güvenlik önlemi aldı.

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23