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Elazığ’da bayram öncesi tedbirler alındı

Elazığ’da İl Emniyet Müdürlüğü tarafından Kurban Bayramı öncesindegerekli tedbirlerin alındığı bildirildi.

09 Ağustos 2019 Cuma 14:36
Elazığ’da bayram öncesi tedbirler alındı

Elazığ’da İl Emniyet Müdürlüğü tarafından Kurban Bayramı öncesindegerekli tedbirlerin alındığı bildirildi.


Kurban Bayramı’nın huzur ve güven içerisinde geçmesi için İl Emniyet Müdürlüğü tarafından trafik, genel güvenlik ve genel asayişin temini açısından uygulanan emniyet tedbirlerine ilaveten tedbirler alındı


Bu kapsamda Asayiş Şubesine bağlı ekiplerin bayram nedeniyle yoğunlaşacak cami, mezarlık, havalimanı, gar ve terminal gibi hassas bölgeler ile alış-veriş merkezleri, umuma açık istirahat ve eğlence yerlerinde meydana gelebilecek olayların önlenebilmesi amacıyla yapılacak denetimlerinartırılacağı ifade edildi. Oluşturulan yaya devriye ile ekiplerin sorumluluk alanlarında meydana gelebilecek hırsızlık, yankesicilik, kapkaç, otodan hırsızlık gibi konularında hassasiyetle takip edileceği kaydedildi.


Kurbanlık hayvan satış noktalarının sık sık kontrolü sağlanacağı, satıcılar sahte para ve dolandırıcılık konularında bilinçlendirilecek ve özellikle geceleri hayvan hırsızlığına yönelik gerekli tedbirler alındığı belirtilen açıklamada," Bayram nedeniyle, yoğunlaşacak şehir içi ve şehirlerarası trafiğin tanzim ve güvenliğini sağlamak amacıyla trafik ekiplerimizin sayısı artırılarak, terör olayları başta olmak üzere suç ve suçluyla mücadele kapsamında şüphe edilen sürücülerin kimlik sorgulaması yapılacak. Muhtemel terör eylemlerine karşı araçların kontrolü dahil, güvenlik tedbirleri en üst düzeyde alınacaktır. Bayram öncesi ve süresince ilimiz şehir içi ana güzergahlar başta olmak üzere şehirlerarası karayollarında trafik kontrolleri süresiz devam edecektir. Karayollarında radar, emniyet kemeri, kırmızı ışık, takoğraf, fazla yolcu-yük ve alkol denetimleri yapılacaktır. Araç sürücüleri uykusuz yola çıkmamaları, hız sınırlarına riayet etmeleri ve mutlaka emniyet kemerlerini takmaları konusunda ekiplerimizce uyarılarda bulunarak farkındalıkoluşturulmaya çalışılacaktır"denildi.


Bayram süresince mevcut ekiplere ilaveten ekipler oluşturularak daha hassas ve yoğun bir şekilde görev yapılacağı vurgulanan açıklamada, polisin 24 saat vatandaşın hizmetinde olacağı belirtildi.

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Haber Tarihi: 09 Ağustos 2019 Cuma 14:36
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