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Aktüel

Elazığ'da 750 kilogram kaçak tütün ele geçirildi

Yeniakit Publisher
2020-06-05 12:42:38 -
Elazığ'da 750 kilogram kaçak tütün ele geçirildi

ELAZIĞ (AA) - Elazığ'da düzenlenen operasyonda 750 kilogram kaçak tütün ele geçirildi, 9 şüpheli gözaltına alındı.

Kaçakçılıkla mücadeleye yönelik çalışmalarını aralıksız sürdüren İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kente sigara üretimi yapmak için yüklü miktarda kaçak tütün ve boş makaron getirileceği bilgisine ulaştı.

Şüphelilerin takibe aldıkları aracını durduran ekipler, aramada, 750 kilogram kıyılmış kaçak tütün ve 200 bin boş makaron ele geçirdi.

Operasyonda 9 şüpheli gözaltına alındı. Zanlılara ayrıca idari para cezası uygulandı.

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