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Aktüel

Elazığ’da 7 yaşındaki çocuk kazaen vurularak öldü

Elazığ’ın Arıcak ilçesinde çocuklar babalarına ait tüfekle oynarken kazara 7 yaşındaki E.

Yeniakit Publisher
2020-05-29 18:45:32 -
Elazığ’da 7 yaşındaki çocuk kazaen vurularak öldü

Elazığ’ın Arıcak ilçesinde çocuklar babalarına ait tüfekle oynarken kazara 7 yaşındaki E.A.’nın ölümüne sebep oldu.



Olay, Arıcak ilçesine bağlı Üçocak beldesi Sarıçiçek Mahallesi’ndeki çiftlikte bir çadırda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, hayvancılıkla uğraşan 4 çocuk babası Yakup A.’nın çocukları çadırda tüfekle oynamaya başladı. Bu sırada tüfek ateş aldı, çıkan saçmalar 7 yaşındaki E.A.’ya isabet etti. Saçmaların isabet ettiği E.A., olay yerinde hayatını kaybetti. Olay yerinde Cumhuriyet Savcısı ve Jandarma ekipleri inceleme yaptı. İnceleme sonrası küçük çocuğun cansız bedeni önce İlçe Devlet Hastanesi’ne ardından da otopsi için Fırat Üniversitesi Hastanesi’nin morguna kaldırıldı.


Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

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