Elazığ'da 5 yaşındaki çocuktan acı haber

Elazığ merkez Bahçekapı köyündeki evlerinde oyun oynadığı sırada üzerine televizyon düşen Emre Çimen ağır yaralandı. Anne Gülizar Çimen'in ihbarıyla köye giden sağlık ekipleri, Emre'yi ambulansla Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırdı. Hastanede doktorların yaptığı tüm müdahalelere rağmen Emre Çimen kurtarılamadı. Emre'nin cenazesinin otopsinin ardından ailesine teslim edileceği öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.