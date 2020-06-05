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Aktüel

Elazığ’da 5 metrelik kuyuya düşen köpek için kurtarma operasyonu

Elazığ’da 5 metre derinliğindeki su kuyusuna düşen ve vatandaşlar tarafından fark edilen köpek, halatla giren itfaiye eri tarafından kurtarılarak tedavi altına alındı.

Yeniakit Publisher
2020-06-05 12:35:37 -
Elazığ’da 5 metrelik kuyuya düşen köpek için kurtarma operasyonu

Elazığ’da 5 metre derinliğindeki su kuyusuna düşen ve vatandaşlar tarafından fark edilen köpek, halatla giren itfaiye eri tarafından kurtarılarak tedavi altına alındı.


Olay, Merkeze bağlı Hicret Mahallesi Yasemin Sokak’ta bulunan bir bahçede meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokaktan geçen vatandaşlar köpek sesi duyarak çevreye baktı. Sesin bir su kuyusundan geldiğini fark eden vatandaşlar, içine bir köpeğin düşerek mahsur kaldığını gördü. Bunun üzerine durum Elazığ Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerine haber verildi. Olay yerine giden ekipler, yaklaşık 5 metre derinlikteki su kuyusundaki köpeği kurtarmak için operasyona başladı. Halat yardımı ile kuyuya indirilen bir itfaiye eri köpeği yukarı çıkartarak kurtardı.


Kuyuya düşerken hafif yaralandığı belirlenen köpek, ekipler tarafından Belediye Hayvan Hastanesi ve Geçici Bakım Merkezine götürüldü. Köpeğin tedavisinin yapılarak merkezde koruma altına alınacağı bildirildi.

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