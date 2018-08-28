Elazığ'da 42 bin TL saatlerce yol ortasında kaldı!

E.B. adlı kişi, araç satın almak için içerisinde 42 bin lira olan poşeti alarak evinden ayrıldı. Aracıyla notere kadar giden vatandaş parayı vermek için aracına gittiğinde para dolu poşetin olmadığını gördü. Hayatının şokunu yaşayan E.B. hemen polise başvurdu. Emniyette MOBESE kameraları incelendi. E.B'nin Bahçelievler Mahallesi'nde bir sokakta ilerlerken aracının üstünden bir poşet düştüğü görüldü. Olay yerine polisle birlikte giden E.B., 42 bin lira olan poşetin yol ortasında olduğunu görünce büyük sevinç yaşadı.

Mustafa Uc'un haberine göre, E.B. para dolu poşeti aracın bagajının üstüne koyduğunu, daha sonra araç içerisine almayı unuttuğunu belirterek "Aracımla hareket edince poşet yol ortasına düşmüş. Parayı bulduğum için çok mutluyum" dedi.