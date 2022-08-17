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Yerel Elazığ'da 4 büyüklüğünde korkutan deprem!
Yerel

Elazığ'da 4 büyüklüğünde korkutan deprem!

Elazığ’ın Kovancılar ilçesinde sabah saatlerinde Richter ölçeğine göre 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremde can ve mal kaybı yaşanmadı.

Yeniakit Publisher
2022-08-17 09:08:00 -
Elazığ'da 4 büyüklüğünde korkutan deprem!

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı’nın merkez üssünü Kovancılar ilçesinin Okçular köyü yakınları olarak açıkladığı deprem, saat 07.24’te oldu. Yerin 12.02 kilometre derinliğinde meydana gelen depremde herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü ise depremin büyüklüğünü 3.9, merkez üssünü ise Yoncalıbayır köyü olarak açıkladı.

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