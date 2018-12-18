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Elazığ'da 30 bin liralık hırsızlık kamerada

Elazığ'da bir sakatatçı dükkanına giren hırsızlar, dükkanda bulunan 30 bin TL'yi alıp kaçtı. Hırsızların dükkana girdikleri anlar, güvenlik kameralarına yansıdı.

18 Aralık 2018 Salı 17:20
Elazığ'da 30 bin liralık hırsızlık kamerada

Elazığ'da kimliği belirsiz 3 kişi, kepenk kilidini demir kesme makasıyla kırdıkları sakatat dükkanına girerek, 30 bin TL'yi çaldı. Sakadatçıdaki hırsızlık, güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Olay, 10 Aralık gecesi Çarşı Mahallesi'nde bulunan Kapalı Çarşı’da meydana geldi. Ali Uğur'a ait sakatatçı dükkanının kepenk kilidini, kimliği belirsiz 3 kişi kırıp, içeri girdi. Hırsızlar çekmecede bulunan 30 bin TL'yi alıp, kaçtı. Sabah iş yerine geldiğinde soyulduğunu gören Ali Uğur, güvenlik kameralarının kayıtlarını inceledi. Görüntülerde 3 kişinin demir kesme makasıyla kepenk kilidini kırıp içeri girdiği ve çekmecedeki parayı alıp, kaçtığı görüldü. Polis, 3 kişinin kimliklerini belirleyip, yakalamak için çalışma başlattı.

Günün Özeti

Haber Tarihi: 18 Aralık 2018 Salı 17:20
  1. Elazığ
  2. Hırsızlık
  3. güvenlik kamerası kayıtları

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