Elazığ'da 2 teröristin etkisiz hale getirildiği operasyonda, silah ve mühimmat ele geçirildi

ELAZIĞ (AA) - Elazığ'ın Arıcak ilçesi Göresedağı bölgesinde 2 teröristin etkisiz hale getirildiği operasyonda, silah ve çok sayıda mühimmat ele geçirildi.



Terörden Arananlar Listesi'nde turuncu kategorideki sözde Amed eyaleti "Ape Musa" alanı sorumlusu "Devrim Devran" kod adlı Salih Ekinci'nin de olduğu 2 teröristin etkisiz hale getirildiği operasyonda, 2 piyade tüfeği, tabanca, 10 şarjör, 4 el bombası, dürbün, aksiyon kamerası, telsiz, ses kayıt cihazı, kamuflaj ile çeşitli örgütsel doküman ele geçirildi.

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, iç güvenlik operasyonları kapsamında Elazığ-Arıcak ilçesi Göresedağı bölgesinde, İl Jandarma Komutanlığınca düzenlenen operasyonda etkisiz hale getirilen 2 teröristten birinin, Terörden Arananlar Listesi'nde 1 milyon liraya kadar ödülle turuncu kategoride yer alan, sözde Amed eyaleti "Ape Musa" alanı sorumlusu "Devrim Devran" kod adlı Salih Ekinci olduğu belirtilmişti.



Açıklamada ayrıca, etkisiz hale getirilen teröristin, Diyarbakır Hani-Topcular kara yolu Yukarı Turalı bölgesinde 19 Mart 2018'de düzenlenen silahlı saldırıda Jandarma Uzman Onbaşı Sergen Çakmak ve Güvenlik Korucusu Yaseddin Opçin'in şehit edilmesi olayını gerçekleştirenler arasında olduğu bildirilmişti.



