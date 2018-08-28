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Elazığ’da 2 şüpheli toz esrarla yakalandı!

Elazığ’da jandarma ekiplerinin yaptığı çalışmada, 2 şüpheli 1 kilo 216 gram toz esrarla yakalandı.

28 Ağustos 2018 Salı 09:38
Elazığ’da 2 şüpheli toz esrarla yakalandı!

İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, uyuşturucu ile mücadele kapsamında Pertek yolunda çalışma yaptı. Ekiplerin sivil olarak yaptığı çalışmada Circir deresi içerisinde iki şüpheli belirlendi. Ekiplerin şahısların yanına gittiği sırada biri ağaçların arasına bidon atarak kaçmaya başladı. Kaçan şahıs 2 kilometre süren kovalamaca da, diğer şahıs ise olay yerinde yakalanarak gözaltına alındı.

 

Yakalanan şüphelilerin üzerinde ve attıkları bidon içerisinde 1 kilo 216 gram toz esrar ele geçirildi. Uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan gözaltına alınan 2 şüpheliden birinin aynı zamanda 3 ayrı uyuşturucu madde imal ve ticaretinden sabıka kaydı olduğu ortaya çıktı.

Haber Tarihi: 28 Ağustos 2018 Salı 09:38
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