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Aktüel

Elazığ'da 2 bina karantinaya alındı

Yeniakit Publisher
2020-06-05 23:13:03 -
Elazığ'da 2 bina karantinaya alındı

ELAZIĞ (AA) - Elazığ'da 2 bina, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.

Alınan bilgiye göre, Rızaiye Mahallesi Yıldızbağları Sokak'taki bir apartmana il dışından misafirliğe gelen kişinin testi pozitif çıktı.

Bunun üzerine toplanan İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, apartmanda karantina şartlarının uygulanmasına karar verdi.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, tedbirler kapsamında karantina uygulanan apartmanın giriş çıkışlarına şerit çekti, bina sakinlerini karantina uygulaması konusunda bilgilendirdi.

Öte yandan, Hilalkent Mahallesi'ndeki bir binanın da karantinaya alındığı öğrenildi.

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