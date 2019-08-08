Elazığ’da 12 katlı binanın çatı katında yangın Elazığ’da 12 katlı bir binanın çatı kısmında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin 1 saatlik çalışması sonucu söndürüldü.

Elazığ’da 12 katlı bir binanın çatı kısmında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin 1 saatlik çalışması sonucu söndürüldü.

Yangın, Cumhuriyet Mahallesi 170’inci Sokakta bulunan birsitedeki 12 katlı apartmanda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, henüz sebebi bilinmeyen bir nedenden dolayı binanın çatı kısmında yangın çıktı. Dumanı gören site sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda Elazığ Belediyesi İtfaiye Müdürlüğüne bağlı ekip sevk edildi.Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, yaklaşık 1 saatlik çalışmanın ardından yangını söndürerek kontrol altına aldı.

Yangının çıkış sebebinin henüz belirlenemediği, ancak çatının kısmen zarar gördüğü öğrenildi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.