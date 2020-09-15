  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Elazığ'da 10 bin paket kaçak sigara ele geçirildi
Aktüel

Elazığ'da 10 bin paket kaçak sigara ele geçirildi

Yeniakit Publisher
2020-09-15 11:20:16 -
Elazığ'da 10 bin paket kaçak sigara ele geçirildi

ELAZIĞ (AA) - Elazığ'da otomobilde 10 bin paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, Elazığ İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçakçılıkla mücadele kapsamında Tunceli'den Elazığ'a kaçak sigara getirileceği istihbaratı üzerine çalışma başlattı.

Olayın şüphelisinin Z.K. olduğunu tespit eden ekipler, teknik ve fiziki takip sonucu Pertek'ten Elazığ'a gelen Z.K'nin kullandığı otomobili durdurdu.

Yapılan aramada, aracın "zula" tabir edilen gizli bölmelerine yerleştirilmiş 10 bin paket kaçak sigara ele geçirildi.

Gözaltına alınan Z.K'nin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Avrupa ülkesi yangın yeri! Yüzlerce kişi gözaltına alındı
Dünya

Avrupa ülkesi yangın yeri! Yüzlerce kişi gözaltına alındı

9 Ağustos'ta yapılan cumhurbaşkanlığı seçimleri sonrası protestoların başlayıp halen devam ettiği Belarus'ta dün 774 göstericinin gözaltına ..
AK Parti açıkladı! Erdoğan'ın son oy oranı belli oldu
Siyaset

AK Parti açıkladı! Erdoğan'ın son oy oranı belli oldu

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, yapılan son anket çalışmasının sonuçlarını açıkladı. Ünal, partinin oyunun yüzde 42, Cumhurbaşk..
Skandal ortaya çıktı! ABD ve Yunanistan'dan Türkiye'ye karşı askeri hamle
Dünya

Skandal ortaya çıktı! ABD ve Yunanistan'dan Türkiye'ye karşı askeri hamle

Yunan medyası; Amerika Birleşik Devletleri'ne ait Abrams tankları ile Yunan ordusuna bağlı Leopard tanklarının Batı Trakya'da İskeçe Kayalar..
Satılık 2016 model Fiat Egea
Satılık 2016 model Fiat Egea

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı