  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Elazığ Valisi Kaldırım'dan Pütürge depremine ilişkin açıklama:

"Kent genelinde şu ana kadar herhangi bir olumsuzluk yok, araştırmalarımız sürüyor"

Yeniakit Publisher
2020-06-05 21:54:14 -
Elazığ Valisi Kaldırım'dan Pütürge depremine ilişkin açıklama:

ELAZIĞ (AA) - Elazığ Valisi Çetin Oktay Kaldırım, Malatya'nın Pütürge ilçesinde meydana gelen 5 büyüklüğünde depremin Elazığ'da da hissedildiğini bildirdi.

Kaldırım, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Pütürge ilçesinde kaydedilen depremin ardından kentte yapılan ilk değerlendirmelere göre bir olumsuzluğun yaşanmadığını belirtti.

İlgili kamu kurum ve kuruluşu görevlilerinin sahada çalıştığını aktaran Kaldırım, "Kent genelinde şu ana kadar herhangi bir olumsuzluk yok, araştırmalarımız sürüyor." dedi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 4 katlı bina
Satılık 4 katlı bina

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı