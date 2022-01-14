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Gündem Elazığ Valiliğinden Enes Kara açıklaması
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Elazığ Valiliğinden Enes Kara açıklaması

Elazığ Valiliğinden Enes Kara olayıyla ilgili yapılan açıklamada "Konu hakkında Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma çok yönlü olarak devam etmektedir." denildi.

Yeniakit Publisher
2022-01-14 16:10:00 -
Elazığ Valiliğinden Enes Kara açıklaması

Elazığ Valiliği, hayatını kaybeden Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencisi Enes Kara olayıyla ilgili soruşturmanın çok yönlü olarak devam ettiğini bildirdi.

Elazığ Valiliği tarafından yapılan açıklamada, "Fırat Üniversitesi öğrencisi Enes Kara'nın vefatı hepimizi derinden üzmüştür. Konu hakkında Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma çok yönlü olarak devam etmektedir. Öte yandan son günlerde bazı basın yayın organlarında yer alan haberler üzerine açıklama yapma ihtiyacı doğmuştur. Valiliğimiz tarafından Covid-19 salgını tedbirleri kapsamında ilgili kanunlara dayanarak, 08.02.2021 tarihinden itibaren 15 gün süreyle, kararda belirtilen istisnalar hariç olmak üzere, açık hava toplantısı, yürüyüş, miting ve benzeri etkinlikler için kısıtlama tedbirleri uygulanması kararlaştırılmıştır. Tedbir kararları Covid-19 salgını kapsamında düzenli olarak alınmakta olup, bahse konu intihar olayı ile bir ilgisi bulunmamaktadır" denildi.

 

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