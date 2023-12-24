  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Yerel Elazığ takımları tek yürek
Yerel

Elazığ takımları tek yürek

Yeniakit Publisher
2023-12-24 12:52:00 -
Elazığ takımları tek yürek

Pençe-Kilit operasyon bölgesinde şehit olan Elazığlı Kemal Aslan için Elazığ takımları taziye mesajları yayımladı.

Elazığ’ın profesyonel futbol ligi takımları Elazığspor ile 23 Elazığ FK, operasyon bölgesinde şehit olan Elazığlı Kemal Aslan için taziye mesajları yayımladı. Elazığspor'dan yayımlanan mesajda, "Pençe-Kilit Harekâtı bölgesinde hain terör örgütü mensuplarıyla girdiği çatışmada şehit olan hemşerimiz P. Söz. Er Kemal Aslan ve silah arkadaşlarına Allah’tan rahmet; yakınlarına, sevenlerine ve ailesine başsağlığı ve sabır dileriz" denildi.

23 Elazığ FK'dan yayımlanan mesajda ise "Irak'ın kuzey bölgesinde terör örgütü mensupları tarafından yapılan hain saldırı sonucu şehit düşen hemşehrimiz, şehidimiz P. Söz. Er Kemal Aslan'a Allah'tan rahmet; ailelerine, yakınlarına ve milletimize başsağlığı dileriz" ifadelerine yer verildi.

12 şehit verilen saldırının şifreleri... PKK’nın ilk kez kullandığı teknoloji silahları
12 şehit verilen saldırının şifreleri... PKK’nın ilk kez kullandığı teknoloji silahları

Gündem

12 şehit verilen saldırının şifreleri... PKK’nın ilk kez kullandığı teknoloji silahları


ÖNE ÇIKAN VİDEO

Bu video yürekleri sızlattı! İşte Elazığlı Şehit Aslan'ın son sözleri
Bu video yürekleri sızlattı! İşte Elazığlı Şehit Aslan'ın son sözleri

Gündem

Bu video yürekleri sızlattı! İşte Elazığlı Şehit Aslan'ın son sözleri

Siz nasıl insansınız! Ekşi Sözlük'te şehit babası için inanılmaz sözler
Siz nasıl insansınız! Ekşi Sözlük'te şehit babası için inanılmaz sözler

Gündem

Siz nasıl insansınız! Ekşi Sözlük'te şehit babası için inanılmaz sözler

Bu sabah tüm camilerde şehitler için dualar edildi
Bu sabah tüm camilerde şehitler için dualar edildi

Gündem

Bu sabah tüm camilerde şehitler için dualar edildi

Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde şehit olmuşlardı! Milli Savunma Bakanı Güler’in de katılımıyla Şırnak'ta tören yapıldı!
Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde şehit olmuşlardı! Milli Savunma Bakanı Güler’in de katılımıyla Şırnak'ta tören yapıldı!

Gündem

Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde şehit olmuşlardı! Milli Savunma Bakanı Güler’in de katılımıyla Şırnak'ta tören yapıldı!

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23