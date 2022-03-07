Elazığ Ramazan imsakiyesi 2022, iftar ve sahur vakitleri! Sabah ezanı, akşam ezan saati...
Ramazan İmsakiyesi 2022 Ramazan ayının yaklaşmasıyla birlikte merak edilmeye başlandı. İmsakiye Ramazan ayında oruç tutacak Müslümanların imsak, sahur, iftar ve ezan vakitleri bir hayli sorgulanır oldu. Diyanet İşleri Başkanlığı 2022 Ramazan imsakiye takvimini açıkladı. Peki Elazığ Ramazan imsakiyesi 2022, iftar ve sahur vakitleri kaçta? Elazığ’da sahur kaçta oluyor? Elazığı 2022 Ramazan imsakiyesi sabah ezanı, akşam ezan vakti…
Diyanet takvimine göre Elazığ 2022 Ramazan imsakiyesi açıkladı. 2 Şubat 2022’de idrak etmeye başlayacağımız mübarek Ramazan ayında oruç tutacak Müslümanlar bulundukları illerin imsak vakitlerini sorgulamaya başladı. İşte Elazığı Ramazan imsakiyesi 2022 iftar saati, Elazığ sahur vakti, sabah ezanı, akşam ezan vakitleri…
İmsak nedir?
Sözlükte "kendini tutmak, engellemek, el çekmek, geri durmak" anlamlarına gelen imsak, dinî bir kavram olarak, fecr-i sâdıktan, iftar vaktine kadar yemeden, içmeden, cinsel ilişki ve diğer orucu bozan şeylerden uzak durmak, el çekmek demektir.
Sahur nedir, ne anlama gelir?
Bu vakitten önce gelen sahur ise; kişinin niyetini belli edeceği vakittir. Oruç için niyet kalpten gelir, dil ile söylemek sünnettir. Sahura kalkan bir kişi oruç için gönülden niyet ederek kalkmış olur.