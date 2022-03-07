Elazığ Ramazan imsakiyesi 2022, iftar ve sahur vakitleri! Sabah ezanı, akşam ezan saati...

Diyanet takvimine göre Elazığ 2022 Ramazan imsakiyesi açıkladı. 2 Şubat 2022’de idrak etmeye başlayacağımız mübarek Ramazan ayında oruç tutacak Müslümanlar bulundukları illerin imsak vakitlerini sorgulamaya başladı. İşte Elazığı Ramazan imsakiyesi 2022 iftar saati, Elazığ sahur vakti, sabah ezanı, akşam ezan vakitleri…

İmsak nedir?

Sözlükte "kendini tutmak, engellemek, el çekmek, geri durmak" anlamlarına gelen imsak, dinî bir kavram olarak, fecr-i sâdıktan, iftar vaktine kadar yemeden, içmeden, cinsel ilişki ve diğer orucu bozan şeylerden uzak durmak, el çekmek demektir.

Sahur nedir, ne anlama gelir?

Bu vakitten önce gelen sahur ise; kişinin niyetini belli edeceği vakittir. Oruç için niyet kalpten gelir, dil ile söylemek sünnettir. Sahura kalkan bir kişi oruç için gönülden niyet ederek kalkmış olur.