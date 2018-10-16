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Elazığ merkezli FETÖ operasyonu: Gözaltılar var

Elazığ merkezli 12 ilde, FETÖ'nün "mahrem askeri yapılanması"na yönelik soruşturma kapsamında 12 zanlı enselendi.

16 Ekim 2018 Salı 13:37
Elazığ merkezli FETÖ operasyonu: Gözaltılar var

Elazığ merkezli 12 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) "mahrem askeri yapılanması"na yönelik soruşturma kapsamında 12 zanlı gözaltına alındı. 

Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ/PDY'nin "mahrem askeri yapılanması" soruşturması çerçevesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince, örgütün Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) içerisinde oluşturduğu mahrem yapılanmanın deşifre edilmesi amacıyla çalışma gerçekleştirildi.

Elazığ, Kırşehir, Kilis, İzmir, Muğla, İstanbul, Şırnak, Antalya, Samsun, Malatya, Ankara ve Aydın'da belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, ankesörlü telefonla görüşme yaptıkları gerekçesiyle, aralarında muvazzaf, emekli ve meslekten ihraç edilen astsubayların da bulunduğu 12 zanlıyı yakaladı.

Gözaltına alınan zanlıların emniyetteki işlemleri devam ediyor. 

Haber Tarihi: 16 Ekim 2018 Salı 13:37
  1. Kilis
  2. Şırnak
  3. Samsun
  4. Muğla
  5. Malatya
  6. Kırşehir
  7. İzmir
  8. İstanbul
  9. Aydın
  10. Antalya
  11. Ankara
  12. Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı
  13. FETÖ
  14. fetö operasyonu
  15. mahrem imam

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