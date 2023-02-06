Elazığ Koyun-Keçi Yetiştiricileri Birliği teknik eleman alacak
Tarım ve Orman Bakanlığı Tarımsal Araştırmalar Genel Müdürlüğünün 715 sayılı Oluru gereği 2011 yılı içerisinde Elazığ İli Merkezinde uygulamaya konulan ‘‘Halk Elinde Ülkesel Küçükbaş Hayvan Islahı Projesi’’ kapsamında projede istihdam edilmek üzere teknik eleman alınacak.
ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre; Müracaatlar; 06 ŞUBAT - 17 ŞUBAT 2023 tarihleri arasında aşağıda belirtilen belgeler ile birlikte Tarım ve Orman İl Müdürlüğü Hayvan Sağlığı Şube Müdürlüğüne şahsen yapılacaktır.
Müracaatı kabul edilen şahıslar 24 ŞUBAT 2023 tarihinde Tarım ve Orman İl Müdürlüğü toplantı salonu (Çayır mera şube müdürlüğü üst katı) saat:10:00’da hayvan sağlığı şube müdürlüğünde Proje Yürütme Kurulu tarafından mülakat yapılacaktır.
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