  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor

Elazığ İl Özel İdare, 3 oyuncu transfer etti

Yeniakit Publisher
2020-08-06 11:31:28 -
Elazığ İl Özel İdare, 3 oyuncu transfer etti

ELAZIĞ (AA) - Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Birevim Elazığ İl Özel İdare, 3 oyuncuyu kadrosuna kattı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, pivot Gizem Sezer, forvet oyuncusu Sera Özelçi ve oyun kurucu Gamze Takmaz ile sezon sonuna kadar anlaşmaya varıldı.

Takım kaptanı Nihan Demirkol ile sözleşme yineleyen kulüp, yardımcı antrenörlük pozisyonuna ise Çağrı Demir'i getirdi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen kulüp başkanı Mustafa Alpay, hedeflerinin iyi bir takım kurmak olduğunu belirtti.

Transfer çalışmalarına devam ettiklerini aktaran Alpay, "FIBA Kadınlar Avrupa Kupası'nda (EuroCup) iddialı olacak şekilde transferler yapmak istiyoruz. Elazığ'ı Avrupa arenasında en güzel şekilde temsil etmek istiyoruz. Transfer yaparken seçici olduğumuzu söylemek istiyorum. Güçlü bir kadro kurmayı hedefliyoruz. EuroCup bizim için çok önemli. Bu sebeple kadromuzu hedeflerimize uygun olarak şekillendirmeye çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.


Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2011 model Volkswagen Polo
Satılık 2011 model Volkswagen Polo

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı