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Yerel Elazığ Galericiler Sitesi Başkanı Yıldırım: ''Araç satışları şuan gayet iyi durumda''
Yerel

Elazığ Galericiler Sitesi Başkanı Yıldırım: ''Araç satışları şuan gayet iyi durumda''

Yeniakit Publisher
2024-08-07 09:56:00 -

Elazığ Galericiler Sitesi Başkanı Ahmet Yıldırım, ikinci el araç piyasasını değerlendirerek araç satışlarının şu anda gayet iyi olduğunu belirtti.

Elazığ Galericiler Sitesi Başkanı Ahmet Yıldırım, ikinci el araç piyasasını değerlendirdi. Geçen yıllara oranla bu sene araç piyasasının daha fazla oturduğunu ve satış yaptıklarını aktaran Yıldırım, “Son bir yılda kredilerin ve faizlerin yüksek olmasından dolayı piyasa durgundu. Piyasaların böyle olması biz galericiler için daha iyi bir durum. Şu anda piyasa oturmuş durumdadır. Satışlar gayet iyi durumda. Geçen yıla oranla, araç satışları bu yıl daha iyi. İnternet sitelerinin yüksek olması zaten bizden kaynaklıdır. Millet aracına 5 fazla ekleyerek piyasaların yükselmesini sağlıyorlar.

Şu anda piyasaların yükselme durumu yok ve aynı zamanda düşme durumu da yok. 400 binden başlayarak 5 milyon liraya kadar araçlar var. Kayıt dışı olan galericiler şu anda içimizden yavaş yavaş çıkmaya başladı. Korsan galericiler de çıkarsa araç piyasası daha güzel olacaktır. Günlük araç satışlarımız oluyor. Günde kimi zaman 3 araç satarken kimi zaman da satış yapamıyoruz. Geçmiş yıllarda vatandaşlar aracı yatırım aracı olarak alıyorlardı ama şimdi ise ihtiyacı olan araba alıyor. Vatandaşlar özellikle, kurumsal yerlerden alışveriş yapmalıdır. Korsan galericilere dikkat etmeliler. Aracı alırken bir de ekspertiz yaptırmaları gerekiyor. Vatandaşlarımız kurumsal olan yerlerden araba alsınlar” dedi.

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