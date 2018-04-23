Elazığ-Bingöl yolunda kaza: 2 ölü, 1 yaralı
Elazığ-Bingöl karayolunda otomobilin beton mikserine arkadan çarpması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi öldü, 1 kişi de yaralandı.23 Nisan 2018 Pazartesi 10:23
Kaza, Elazığ-Bingöl yolunun 105. kilometresinde Karakoçan ilçesi Kalkaya köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsü belirlenemeyen 46 LG 220 plakalı otomobil, 06 FZ 6329 plakalı beton mikserine arkadan çarptı. Kazada otomobilde bulunan 2 kişi olay yerinde hayatını kaybetti, 1 kişi de yaralandı. Yaralı, ambulansla Karakoçan Devlet Hastanesine kaldırıldı.
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