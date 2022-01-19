Elazığ Bingöl Malatya Bitlis 20 Ocak okullar tatil mi? Okulların tatil mi Perşembe

Türkiye günlerdir beyaz örtüye bürünmüş durumda. Etkili kar yağışı sebebiyle pek çok ilde günlerdir eğitim-öğretime ara veriliyor. Peki, yarın hangi illerde okulların tatil olacağı açıklandı mı?

Elazığ Bingöl Malatya 20 Ocak okullar tatil mi? Okulların tatil mi Perşembe

Elazığ

Valilikten yapılan açıklamada, kar yağışı ve olumsuz hava şartlarının etkili olması dolayısıyla 20 Ocak'ta il genelinde ilk ve orta dereceli okullar ile özel eğitim kurumlarında eğitime 1 gün süreyle ara verildiği belirtildi.

Ayrıca, kamu kurum ve kuruluşlarında görevli personelden engelli, hamile ve kronik hastalığı bulunan memur ve diğer kamu görevlilerinin de bir gün süreyle idari izinli sayılacağı aktarıldı.

Bingöl

İl genelinde devam eden yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle merkez ve tüm ilçelerde resmi ve özel örgün ile yaygın eğitim kurumlarında, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri, özel kreş ve gündüz bakımevlerinde eğitime ara verildiği bildirildi.

Malatya

Valilikten yapılan yazılı açıklamada şunlar kaydedildi:

"Milli Eğitim Bakanlığına bağlı her tür ve derecedeki resmi-özel örgün ve yaygın eğitim kurumları, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri, özel eğitim kursları ile diğer kamu, kurum kuruluşlarına ait kreş ve okul öncesi eğitim kurumlarında 20 Ocak perşembe günü eğitime ara verilmesine karar verilmiştir. Ayrıca kamu kurum ve kuruluşları çalışanlarından, hamile, engelli, diyaliz hastaları ile kalp ve böbrek yetmezliği, kanser gibi kronik ağır hastalığı olan memur ve diğer kamu görevlileri idari izinli sayılacaklardır."

Bitlis

Kent genelindeki tüm eğitim kurumlarında 20 Ocak Perşembe günü eğitime ara verildiği aktarılan açıklamada, kamu kurumlarında çalışan hamile ve engellilerin de idari izinli sayılacakları kaydedildi.