Kar yağışı etkisini yurdun büyük bölümünde gösteriyor. Bu sebeple pek çok ilde okulların tatil olup olmayacağını araştırıyor. Peki, yarın hangi illerde okullar tatil?

Elazığ Bingöl Gaziantep okullar tatil mi 19 Ocak? Valilik açıklaması yarın okullar tatil mi?

Elazığ

Elazığ'da kar yağışı nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi. Öğle saatlerinde başlayan kar yağışı, kent genelinde etkisini gösterdi. Elazığ Belediyesi ve İl Özel İdaresi ekipleri yolların ulaşıma kapanmaması ve olası buzlanmalara karşı hazırlıklarını tamamladı. Ekipler kentin birçok noktasında tuzlama çalışması yürüttü. Trafik ekipleri de sürücüleri olası kazalara karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, kar yağışı ve olumsuz hava şartlarının yarın da etkili olması bekleniyor.

Bu nedenle 19 Ocak Çarşamba günü il genelinde ilk ve orta dereceli okullar ve özel eğitim kurumlarında eğitime 1 gün ara verildi.

Ayrıca kamu kurum ve kuruluşlarında görevli personelden engelli, hamile ve kronik hastalığı bulunan memur ve diğer kamu görevlileri de bir gün süreyle idari izinli sayılacak.

Elazığ Fırat Üniversitesinde eğitime kar engeli

Elazığ'da etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle Fırat Üniversitesinde yarın eğitime ara verildi. Rektörlükten yapılan açıklamada, kent genelinde yoğun kar yağışı ve olumsuz hava şartlarının devam ettiği, bu nedenle Fırat Üniversitesi öğrencilerinin mağduriyet yaşamaması için eğitime 1 gün süreyle ara verildiği bildirildi.

Bingöl

Bingöl'de yoğun kar yağışı nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi. Öğleden sonra kent merkezinde başlayan kar yağışıyla ilçe beyaza büründü. Çapakçur Viyadüğü-Gündoğdu Kavşağı yolunda trafik akışında kar nedeniyle aksama yaşandı. Tipi nedeniyle araçlar güçlükle ilerledi. Belediye ekipleri kar temizleme ve yollarda tuzlaması çalışması yapıyor.

Karla mücadele ekipleri, kapalı köy ve mahalle yollarını açmak için çalışma başlattı.

Valilikten yapılan açıklamada, il genelinde devam eden yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle merkez ve tüm ilçelerde resmi/özel örgün ve yaygın eğitim kurumlarında, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri, özel kreş ve gündüz bakımevlerinde 19 Ocak Çarşamba günü eğitime 1 gün ara verildiği bildirildi.

Açıklamada, kamu kurum ve kuruluşlarında görevli engelli ve hamile personelin de yarın idari izinli sayılacağı belirtildi.

Gaziantep

Gaziantep Valisi Davut Gül, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, kentte yoğun kar yağışının olduğunu belirtti.

Gül, açıklamasında, "Yoğun kar yağışı dolayısıyla 19 Ocak Çarşamba günü Gaziantep genelinde eğitime (halk eğitim dahil) bir gün ara verilmiştir. Hamile ve engelli kamu personeli idari izinli sayılacaktır. Lütfen zorunlu olmadıkça trafiğe çıkmayın." ifadelerini kullandı.